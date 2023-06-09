Нападение с ножом во Франции: сирийский беженец ранил детей 2-3 лет и двух пенсионеров

Шокированные жители тихого альпийского городка Анси во Франции несут цветы к детской площадке. Там накануне сирийский..
Дата загрузки: 2023-06-09
Пострадавшим детям – всего от двух до трёх лет. Двое из них, а также один взрослый находятся в больнице в критическом состоянии. Остальные ранены не так серьёзно.
Подозреваемый арестован. Это 31-летний сирийский беженец. Ему предоставили убежище в Швеции 10 лет назад. Ранее в этом месяце он подал заявку на получение такого же статуса во Франции. Однако ему отказали. До этого он также подавал заявки в Швейцарии и Италии.
Местная прокуратура считает, что террористические мотивы в его действиях не прослеживаются. Его будут судить за попытку убийства.
Свидетели говорят, что, по меньшей мере, один ребёнок был в коляске. Нападавший подошёл к коляскам и начал наносить удары ножом.
[Фируз Рудык, мать двоих детей]:
«Утром я услышала крики. Кто-то кричал, что в парке человек с ножом, и чтобы мы туда не ходили. Слава Богу, я с детьми развернулась и пошла обратно».
Один из пострадавших детей был из Великобритании, другой – из Нидерландов. В связи с этим заявление сделал британский премьер Риши Сунак.
[Риши Сунак, премьер-министр Великобритании]:
«Все наши мысли с теми, кто пострадал от этой немыслимой атаки, включая британского ребёнка и его семью. Я связался с президентом Макроном. Мы готовы предложить любую возможную помощь».
Парк, в котором произошло нападение, популярен как среди местных жителей, так и среди туристов. Сюда обычно приезжают летом, чтобы кататься на лодках по горному озеру с бирюзовыми водами и гулять по горам.
Короткая ссылка на эту страницу: