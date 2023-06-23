Десятки тысяч человек в Ассаме бегут от наводнений

Десятки тысяч жителей северо-востока Индии были вынуждены в спешке покидать дома. Проливные дожди вызвали сильное наводнение...
Дата загрузки: 2023-06-23
В округе Налбари пострадало около 45 тысяч человек.
[местный житель]:
«Нам некому помочь. Мы с женой сейчас одни. Я болен, и если отправлюсь в наш затопленный дом, то упаду. Вода повредила дом и большинство наших вещей».
Здесь вышла из берегов река Пагладия, которая берёт начало в соседнем Бутане. Уровень воды превысил опасную отметку.
Люди ставят палатки на возвышенностях.
[местный житель]:
«Здесь в палатках как минимум 200-300 человек. Вода затопила наши дома. Больше всего пострадал наш дом».
Сильные муссоны – в Ассаме явление ежегодное. Как правило, они приводят к наводнениям, оползням и срочным эвакуациям.
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