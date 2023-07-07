Ливни затопили испанскую Сарагосу

Кадры из испанской Сарагосы. Затоплены главные улицы города. Наводнение вызвали сильные дожди.

Региональные спасательные службы выпустили оранжевое предупреждение об опасности. При этом о жертвах или пострадавших сообщений не поступало.

Дождь затопил железнодорожные пути. В итоге был вынужден прекратить движение пассажирский поезд. В нём ехало 500 человек.

Полиция просит местных жителей воздержаться от несрочных поездок и не ездить через затопленные районы.

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Сарагоса – пятый по величине город Испании, столица автономного сообщества Арагон. Был основан римлянами более 2000 лет назад.

Сарагоса стоит на реке Эрбо и двух её притоках. Это самая полноводная река страны.

В средние века наводнения были здесь регулярным бедствием. Они постоянно разрушали берега и мосты. В XVIII веке берега укрепили, и наводнения стали не такими сильными.

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