Проливные дожди принесли в Чили масштабное наводнение

Два человека погибли в результате наводнения в центре Чили. Бедствие вызвали проливные дожди, из-за которых реки вышли из берегов.

Три человека числятся пропавшими без вести, более 400 местных жителей покинули затопленные дома.

[местная жительница]:

«Мы вошли в дом, но воды там до сюда. Хотели посмотреть, можем ли что-то взять, но там всё плавает, абсолютно всё».

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[местный житель]:

«Люди переживают трудные времена. Всё, что им нужно, – это помощь от правительства. Но вы видите, что больше всего помогают друг другу соседи».