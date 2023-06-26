Проливные дожди принесли в Чили масштабное наводнение

Два человека погибли в результате наводнения в центре Чили. Бедствие вызвали проливные дожди, из-за которых реки..
Дата загрузки: 2023-06-27
Два человека погибли в результате наводнения в центре Чили. Бедствие вызвали проливные дожди, из-за которых реки вышли из берегов.
Три человека числятся пропавшими без вести, более 400 местных жителей покинули затопленные дома.
[местная жительница]:
«Мы вошли в дом, но воды там до сюда. Хотели посмотреть, можем ли что-то взять, но там всё плавает, абсолютно всё».
[местный житель]:
«Люди переживают трудные времена. Всё, что им нужно, – это помощь от правительства. Но вы видите, что больше всего помогают друг другу соседи».
Поскольку дороги затопило, спасатели вывозят людей из пострадавших районов на вертолётах и лодках.
Зоной бедствия объявлен регион от города Вальпараисо до Био-Био протяжённостью примерно 650 километров.
Дожди обрушились на Чили через несколько месяцев после серии лесных пожаров, вспыхнувших на фоне сильной засухи. Они разрушили сотни домов, а также привели к гибели десятков людей.
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