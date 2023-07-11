Проливные дожди обрушились на северо-восток США, угрожая региону катастрофическими наводнениями. Осадки уже размыли много дорог и..

Проливные дожди на северо-востоке США могут привести к катастрофическим наводнениям

Проливные дожди обрушились на северо-восток США, угрожая региону катастрофическими наводнениями. Осадки уже размыли много дорог и привели к разливу рек. В некоторых городах выпало более 20 сантиметров осадков.

По меньшей мере, один человек погиб. В округе Ориндж потоком воды унесло женщину, которая вместе со своей собакой пыталась покинуть дом. При этом более 13 миллионов американцев находятся в зоне риска. Предупреждения о наводнениях выпустили для регионов от восточного штата Нью-Йорк до западного Мэна.

[жительница штата Нью-Йорк]:

«Вода просто продолжала прибывать. Когда оставалось полпути до моего дома, я выключила все приборы и вышла на дорогу. А вода всё прибывала. В итоге произошло вот это».

Другой житель штата Нью-Йорк говорит, что наводнения бывали здесь и раньше.

[житель штата Нью-Йорк]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Губернатор штата подтверждает, что это бедствие – небывалое по масштабам.

[Кэти Хокул, губернатор штата Нью-Йорк]:

«Небеса снова разверзлись и принесли огромное количество дождя, более 22 сантиметров для этой общины. Они называют это событием, происходящим раз в 1000 лет».

Из-за дождей нарушено и транспортное сообщение. В ряде аэропортов, включая нью-йоркский LaGuardia и бостонский Logan, отменили или задержали более 1000 рейсов.

Кроме того, железнодорожный оператор Amtrak из-за затопления путей приостановил движение пассажирских поездов между столицей штата Олбани и Нью-Йорком.

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