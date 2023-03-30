Как модульные дома изменяют жизнь бездомных в Великобритании

Ирландец Имон Келли несколько лет скитался по улицам Кембриджа в Великобритании, но теперь его жизнь полностью..

[Имон Келли, бывший бездомный]:

«Это просто взрыв эмоций. Здесь было всё, и всё новое. Я вошёл в эту дверь, а здесь стол, спальня, гардероб, шкафчики – всё совершенно новое».

Ирландец Имон Келли несколько лет скитался по улицам Кембриджа в Великобритании, но теперь его жизнь полностью изменилась. У него неожиданно появился новый дом.

Имону уже давно помогает местная благотворительная организация. Сначала ему предложили место в общежитии. Через полтора года мужчина понял, что всё это время элементарно не высыпался. Говорит, что он очень замкнутый и не может жить рядом с посторонними. Из этого вытекает другая проблема: когда постоянно хочется спать, невозможно работать, даже если трудоустроишься.

Разрешить эту ситуацию помог новый благотворительный проект по строительству недорогих модульных домов. Такое жильё в Великобритании появилось впервые.

[Марк Аллан, глава благотворительной организации Jimmy’s]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Устанавливают дома для бездомных на земле, которую никто не использует. Например, эта принадлежит местной церкви. В доме есть гостиная, объединённая с кухней, спальня и ванная комната.

[Имон Келли, бывший бездомный]:

«Теперь я здесь каждый день, и мне это нравится. И я помогаю всем, кто рядом. Если людям нужна помощь, они стучат в дверь, а я делаю всё, что могу».

По мнению исследователей, для бездомных собственное жилое пространство – первый шаг к возвращению в общество.

[Йоханнес Ленхард, исследователь из Кембриджского университета]:

«Мы помогаем бездомным получить жилье и также помогаем им заботиться о своём психическом и физическом здоровье, поскольку они получают доступ ко всему необходимому. Мы помогаем им воссоединиться с семьями и вернуться к мыслям о поиске работы».

Жильё в Кембридже в среднем стоит более полумиллиона фунтов стерлингов. Это 600 тысяч евро. Строительство маленького модульного дома обходится в восемь раз дешевле. Такое здание можно быстро собрать и также быстро разобрать, если понадобится переместить его в другое место.

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