Учёные: растения «кричат» от боли и жажды

Вот такие звуки, по мнению учёных, издаёт пшеница. А вот так звучит «голос» винограда. Исследователи считают,..

Вот такие звуки, по мнению учёных, издаёт пшеница. А вот так звучит «голос» винограда. Исследователи считают, что таким образом травы, цветы и деревья сообщают о своих невзгодах, например, о боли или жажде.

Люди не слышат «голос» растения, но его можно зафиксировать с помощью высокочувствительных микрофонов.

[Иегуда Аникстер, ботаник]:

«Это ультразвук, поэтому люди его не слышат. Мы записали разные звуки, изменили частоту, чтобы человеческие уши их услышали, и таким образом показали, на что похожи голоса растений. Вот, например, звучание томата. А это запись голоса винограда».

Учёные из Тель-Авивского университета проводили исследование шесть лет. Изучали поведение томатов, пшеницы, винограда и кактусов.

[Лайлах Хадани, биолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы использовали в основном два метода: не поливали растения и срезали его части ножницами. В обоих случаях растения издают звуки. Если прекратить его поливать, то оно начинает издавать звук, и примерно на второй день его сила достигает максимума».

Исследователи говорят, что ультразвуковые колебания растений регистрировали и раньше, но не фиксировали то, что они передаются по воздуху. И хотя люди не слышат этих звуков, но их улавливают насекомые и некоторые животные, такие как летучие мыши.

Теперь перед учёными встал вопрос: можно ли считать звуки, которые издают растения, побочным продуктом физиологических процессов или же это способ общения с окружающим миром. Следующий эксперимент поможет узнать, способны ли растения с помощью звуков отпугивать вредителей.

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