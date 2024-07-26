Центр спасения хищных птиц – неожиданная достопримечательность на побережье Хорватии

Это единственный в Хорватии центр спасения и реабилитации хищных птиц. Его почти 30 лет назад организовали..

Это единственный в Хорватии центр спасения и реабилитации хищных птиц.

Его почти 30 лет назад организовали волонтёры в средиземноморском лесу в 20 минутах езды от знаменитого побережья Далмации.

Центр предлагает гостям возможность узнать о хищных птицах и, если они достаточно смелы, подержать и покормить некоторых из них.

Это также объект нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Он открыт для посещений летом, но заботится о раненых, больных или просто истощённых птицах круглый год.

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В дикую природу питомцев выпускают только тогда, когда они полностью здоровы.

[Эмилио Менджушич, один из соучредителей центра]:«Я не хожу по лесам в поисках птиц, я полагаюсь на доброту незнакомцев, которые находят птиц и приносят их сюда, чтобы мы их вылечили и выпустили обратно в дикую природу».

Один из соучредителей центра Эмилио с юности занимался сокольничеством с группой друзей. Затем им пришла в голову мысль создать это место.

Постепенно они собрали команду, в которую вошли ветеринары и орнитологи, создали неправительственную организацию и открыли центр в Дубравской пуще.

[Эмилио Менджушич, один из соучредителей центра]:«Люди описывают меня как заклинателя птиц, но я им не являюсь. Я готовлю птиц к возвращению в дикую природу. Это сложная задача, потому что птица должна бояться людей, она должна научиться питаться сама и хорошо летать».

Ежегодно в центр поступает от 120 до 180 птиц. Некоторые остаются здесь навсегда, поскольку по разным причинам не могут выжить в дикой природе. Они чаще всего и общаются с посетителями.

[Джо Мизерак, посетитель из США]:«Было прекрасно видеть птиц вблизи. Также очень интересно, что это не просто зоопарк, а место, где животным помогают выздороветь и вернуться в дикую природу. Это не похоже на туристические достопримечательности, которые обычно встречаешь у моря». [Кэти Мизерак, посетительница из США]:«Это прекрасное дело – помогать сохранять дикую природу, особенно птиц, у которых иначе нет шансов».

Когда центр только открылся, то средства он получал лишь от платы за вход: 10 евро для взрослых и 3 евро для детей. Однако позже правительство Хорватии осознало важность его работы и начало финансирование многих его мероприятий.

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