Австралийских школьниц вдохновляют заниматься велоспортом

Школьницы садятся на велосипеды Канберра, Австралия Австралийская старшеклассница Эмма только что победила в юниорской велогонке в..

Школьницы садятся на велосипедыКанберра, Австралия

Австралийская старшеклассница Эмма только что победила в юниорской велогонке в Канберре.

[Эмма Очоа, велогонщица]:

«Очень приятно знать, что в этой гонке участвовали 20 девушек, в то время как в прошлом году нас было всего десять».

В Австралии профессиональным велоспортом занимаются в основном мужчины. Среди велосипедистов-любителей мужчин тоже в два раза больше, чем женщин. Опрос показал, что большинство девушек, которым нравится велоспорт, перестают ездить на велосипеде в 15-17 лет.

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Теперь же в австралийских школах вдохновляют старшеклассниц заниматься велоспортом.

[Крис Кларк, сотрудник организации AusCycling]:

«Это даёт возможность девушкам участвовать в соревнованиях. И любой, кто занимается спортом, знает, насколько это важно для жизни, здоровья, а также для социального общения».

Многие девушки, начав заниматься, уже не хотят бросать.

[Дарси Йорстон, велогонщица]:

«Это позволяет почувствовать, что есть люди с такими же интересами». [Эмма Очоа, велогонщица]:

«Я всегда мечтала стать профессионалом, но к этому надо идти шаг за шагом».

Австралийские старшеклассницы пока участвуют в национальных шоссейных гонках, но однажды, возможно, проедут на велосипедах по дорогам Испании, Италии или Франции.

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