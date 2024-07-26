Коллекцию роскошных свадебных нарядов показали на Неделе моды в Индии

Показ роскошных свадебных нарядов стал изюминкой на Неделе моды в Индии. Коллекцию создали дизайнеры Абу Джани..
Дата загрузки: 2024-07-26
На показе представили разные наряды – и традиционные туники, и украшенные вышивкой лехенги. Дизайнеры использовали много тканей с принтами, бисером и пайетками.
Эта коллекция вышла под новым брендом Asal and Mard.
[Сандип Кхосла, модельер]:
«Сейчас запускается наш молодой бренд Asal and Mard. Так что всё проходит фантастически, поскольку это лучшее место для демонстрации и запуска бренда».
Актёр Таха Шах прошёлся по подиуму в длинной курте из шёлка оливкового цвета и расклешённых брюках из парчи. Образ дополнили украшения в виде птиц, инкрустированных стразами, ожерелье из нескольких нитей и крупный перстень.
[Таха Шах, актёр]:
«Наряды этих дизайнеров всегда уникальны. Они всегда чем-нибудь выделяются и становятся украшением праздника. Поэтому я очень взволнован и счастлив. Для меня просто счастье – работать с ними».
Для Вамики Габби этот показ дебютный. В конце шоу она вышла в образе невесты в красной с золотом лехенге и короткой блузе, инкрустированной кристаллами. Таха Шах же сменил наряд на белый с золотом, украшенный дорогой вышивкой зардози.
В своей коллекции дизайнеры стремились создать гармоничное сочетание традиций и современной изысканности.
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