Показ роскошных свадебных нарядов стал изюминкой на Неделе моды в Индии. Коллекцию создали дизайнеры Абу Джани..

Коллекцию роскошных свадебных нарядов показали на Неделе моды в Индии

Показ роскошных свадебных нарядов стал изюминкой на Неделе моды в Индии. Коллекцию создали дизайнеры Абу Джани и Сандип Кхосла. Вместе с моделями на подиум вышли болливудские актёры – Таха Шах и Вамика Габби.

На показе представили разные наряды – и традиционные туники, и украшенные вышивкой лехенги. Дизайнеры использовали много тканей с принтами, бисером и пайетками.

Эта коллекция вышла под новым брендом Asal and Mard.

[Сандип Кхосла, модельер]:

«Сейчас запускается наш молодой бренд Asal and Mard. Так что всё проходит фантастически, поскольку это лучшее место для демонстрации и запуска бренда».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Актёр Таха Шах прошёлся по подиуму в длинной курте из шёлка оливкового цвета и расклешённых брюках из парчи. Образ дополнили украшения в виде птиц, инкрустированных стразами, ожерелье из нескольких нитей и крупный перстень.

[Таха Шах, актёр]:

«Наряды этих дизайнеров всегда уникальны. Они всегда чем-нибудь выделяются и становятся украшением праздника. Поэтому я очень взволнован и счастлив. Для меня просто счастье – работать с ними».

Для Вамики Габби этот показ дебютный. В конце шоу она вышла в образе невесты в красной с золотом лехенге и короткой блузе, инкрустированной кристаллами. Таха Шах же сменил наряд на белый с золотом, украшенный дорогой вышивкой зардози.

В своей коллекции дизайнеры стремились создать гармоничное сочетание традиций и современной изысканности.

Короткая ссылка на эту страницу: