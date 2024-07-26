Число погибших в результате схода оползней на юге Эфиопии может достичь 500 человек. Об этом заявляет..

ООН: до 500 человек может возрасти число погибших в результате схода оползней в Эфиопии

Число погибших в результате схода оползней на юге Эфиопии может достичь 500 человек. Об этом заявляет Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. По данным организации, сейчас жертв уже более 250.

Стихийное бедствие произошло в субпровинции Гофа. Проливные дожди спровоцировали оползень, который похоронил под собой десятки людей. На следующий день в этом же месте сошёл второй оползень. И его жертвами стали те, кто откапывал погибших. В числе жертв – дети и беременные женщины. Всего удалось спасти только пять человек.

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[Нигист Гонгаша, жительница Гофы]:«Мой старший брат и старшая сестра умерли. Муж и дети моей сестры погибли. Все родные мертвы. Я похоронила 13 родственников».[Алемиту Сома, жительница Гофы]:«Я недавно родила двойню. Мой муж погиб. Сестра погибла. Её тело не найдено. Для меня настал чёрный день». [Ато Гелайе, житель Гофы]:«15 членов семьи, включая моих брата и племянников, погибли».

Поисковая операция продолжается. В то же время местные власти говорят, что зона бедствия по-прежнему опасна. К тому же в регионе продолжаются дожди.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что в связи с угрозой оползней необходимо эвакуировать 15 000 человек. В их числе более 5000 беременных и кормящих женщин, а также 1320 детей.

В Эфиопии часто случаются катаклизмы, включая засуху, наводнения и оползни.

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