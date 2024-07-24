fb pixel
Телеканал NTD

Детёныши ягуара привлекают публику в зоопарк в Мехико

Детёныши ягуара привлекают публику в зоопарк в Мехико

Три детёныша ягуара стали любимцами публики в зоопарке в Мехико. Две самки и самец родились в..

Дата загрузки: 2024-07-25

Детёныши ягуара привлекают публику в зоопарк в Мехико
Три детёныша ягуара стали любимцами публики в зоопарке в Мехико. Две самки и самец родились в начале марта, но первые месяцы жизни провели в изолированном помещении. Недавно их вместе с мамой перевели в вольер с прозрачной стеной.

[Фернандо Гуаль Силь, директор зоопарка]:
«Очень впечатляет, когда видишь мать с детёнышами. Такие учреждения, как зоопарк, дают прекрасную возможность взрослым и детям познакомиться с этими животными».

В Мексике ягуары считаются исчезающим видом. Главные угрозы – браконьерство и потеря среды обитания. В зоопарке проводят программу разведения этих хищников.

[гость зоопарка]:
«Это отличная идея. Мы знаем, что ягуары почти вымерли. Нужно делать так, чтобы популяция росла».

Ягуары похожи на леопардов, но значительно крупнее. К тому же пятна на шерсти у них разной формы.

Ягуары, если их не провоцировать, редко нападают на людей. При встрече с человеком эти хищники проявляют в основном любопытство, а не агрессию.
Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...