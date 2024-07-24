Детёныши ягуара привлекают публику в зоопарк в Мехико

Три детёныша ягуара стали любимцами публики в зоопарке в Мехико. Две самки и самец родились в..
Дата загрузки: 2024-07-25
«Очень впечатляет, когда видишь мать с детёнышами. Такие учреждения, как зоопарк, дают прекрасную возможность взрослым и детям познакомиться с этими животными».
В Мексике ягуары считаются исчезающим видом. Главные угрозы – браконьерство и потеря среды обитания. В зоопарке проводят программу разведения этих хищников.[гость зоопарка]:
«Это отличная идея. Мы знаем, что ягуары почти вымерли. Нужно делать так, чтобы популяция росла».
Ягуары похожи на леопардов, но значительно крупнее. К тому же пятна на шерсти у них разной формы.
Ягуары, если их не провоцировать, редко нападают на людей. При встрече с человеком эти хищники проявляют в основном любопытство, а не агрессию.
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