Принеси книгу – получи огурцы: необычный книжный магазин в Нью-Йорке

В этом необычном нью-йоркском магазине можно обменять прочитанные книги на банки с маринованными огурцами. А называется..
Дата загрузки: 2024-07-26
Владелица Лей Альшулер говорит, что по утрам часто застаёт у магазина очередь из желающих попасть внутрь.[Лей Альшулер, владелица магазина]:
«К нам приходит много людей, которые покупают книги в разделе политики, в разделе истории и антропологии».
Но есть и те, кто ищет побега от реальности.[Лей Альшулер, владелица магазина]:
«Спрашивают, где у нас тут научная фантастика. Говорят: «Я хочу перенестись в другое место, поскольку происходящее вокруг слишком похоже на дурдом»».
В прошлом Лей работала директором по связям с общественностью в легендарном нью-йоркском книжном магазине Strand. Но в 2020 году решила открыть собственное дело.
Вначале её идея казалась слишком экстравагантной: она решила совместить продажу книг с продажей маринованных огурцов.
Вскоре покупатели, приносившие на продажу подержанные книги, стали просить у неё огурцы вместо денег.
Больше всего им понравились огурцы с укропом, а также острые.[Лей Альшулер, владелица магазина]:
«Когда я только открывалась, все говорили: «Ты что вообще делаешь? Какой у тебя был бизнес-план? А у меня не было бизнес-плана. Я просто хотела каждый день помогать людям находить то, что они ищут. И у меня не было ни дня, когда бы я что-то не продала».
Многие приезжают сюда даже из других штатов.[Бен Ларри, покупатель]:
«Мы всегда обязательно заходим сюда, когда приезжаем в Нью-Йорк, потому что никогда не знаешь, что найдёшь. У них отличный выбор. И всегда играет классная музыка». [Алекс Штек, покупатель]:
«Мне нравится это место, потому что здесь много подержанных книг на английском языке, а я люблю читать на английском».
Лей говорит, что место для магазина выбрала не случайно. Он находится в Нижнем Ист-Сайде, который раньше был центром продажи маринованных огурцов в Нью-Йорке.
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