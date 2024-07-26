Принеси книгу – получи огурцы: необычный книжный магазин в Нью-Йорке

В этом необычном нью-йоркском магазине можно обменять прочитанные книги на банки с маринованными огурцами. А называется..

В этом необычном нью-йоркском магазине можно обменять прочитанные книги на банки с маринованными огурцами. А называется он Sweet Pickle Books.

Владелица Лей Альшулер говорит, что по утрам часто застаёт у магазина очередь из желающих попасть внутрь.

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[Лей Альшулер, владелица магазина]:«К нам приходит много людей, которые покупают книги в разделе политики, в разделе истории и антропологии».

Но есть и те, кто ищет побега от реальности.

[Лей Альшулер, владелица магазина]:«Спрашивают, где у нас тут научная фантастика. Говорят: «Я хочу перенестись в другое место, поскольку происходящее вокруг слишком похоже на дурдом»».

В прошлом Лей работала директором по связям с общественностью в легендарном нью-йоркском книжном магазине Strand. Но в 2020 году решила открыть собственное дело.

Вначале её идея казалась слишком экстравагантной: она решила совместить продажу книг с продажей маринованных огурцов.

Вскоре покупатели, приносившие на продажу подержанные книги, стали просить у неё огурцы вместо денег.

Больше всего им понравились огурцы с укропом, а также острые.

[Лей Альшулер, владелица магазина]:«Когда я только открывалась, все говорили: «Ты что вообще делаешь? Какой у тебя был бизнес-план? А у меня не было бизнес-плана. Я просто хотела каждый день помогать людям находить то, что они ищут. И у меня не было ни дня, когда бы я что-то не продала».

Многие приезжают сюда даже из других штатов.

[Бен Ларри, покупатель]:«Мы всегда обязательно заходим сюда, когда приезжаем в Нью-Йорк, потому что никогда не знаешь, что найдёшь. У них отличный выбор. И всегда играет классная музыка». [Алекс Штек, покупатель]:«Мне нравится это место, потому что здесь много подержанных книг на английском языке, а я люблю читать на английском».

Лей говорит, что место для магазина выбрала не случайно. Он находится в Нижнем Ист-Сайде, который раньше был центром продажи маринованных огурцов в Нью-Йорке.

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