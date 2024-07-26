Кокаин обнаружили в организме акул, плавающих у берегов Рио-де-Жанейро

Кокаин обнаружили в организме акул, плавающих у побережья Рио-де-Жанейро в Бразилии. Учёные проводили исследование с сентября..

Кокаин обнаружили в организме акул, плавающих у побережья Рио-де-Жанейро в Бразилии. Учёные проводили исследование с сентября 2021 по август 23-го. За этот период отловили и изучили 13 бразильских остроносых акул. У всех в мышечной ткани и печени содержался наркотик.

Ранее другие исследователи обнаружили высокое содержание кокаина в мидиях, устрицах и угрях у побережья штата Сан-Паулу. Но в бразильских остроносых акулах концентрация наркотического вещества оказалась в 100 раз выше.

Исследователи считают, что кокаин мог попасть в организм акул вместе со сточными водами. Также, возможно, наркоторговцы выбросили свой груз в залив, уходя от полиции. Но эта версия менее вероятна.

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[Энрику Мендес Сажжиору, фармацевт]:

«Этим исследованием мы хотим привлечь внимание к тому, что рыбы отравлены кокаином. Также есть исследования, которые доказывают, что существуют и другие загрязнения».

Учёные отмечают, что акулы находятся на вершине пищевой цепочки. На них сразу отражаются любые проблемы с экологией. Так что эти морские хищники служат своеобразным индикатором состояния окружающей среды.

Исследователи не знают, какое воздействие оказывает кокаин на акул, но предполагают, что такое же, как и на людей. Например, ранее учёные выяснили, что кумжа из семейства лососёвых может стать зависимой от метамфетамина.

Проблема и в том, что бразильских остроносых акул употребляют в пищу.

[Рейчел Анн Хозер-Дэвис, биолог]:«Эти рыбы сильно загрязнены, что неудивительно. Это даже ожидаемо, учитывая их образ жизни: они плотоядные и подвергаются прибрежному загрязнению. <…> Так что вместо акул лучше есть другую рыбу, например, сардину или кефаль, которые не занимают верхние позиции в пищевой цепи и, вероятно, накапливают меньше загрязняющих веществ».

Учёные из других стран также выяснили, что в реки, озёра и океаны попадают такие вещества, как антидепрессанты, тяжёлые металлы и противозачаточные препараты.

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