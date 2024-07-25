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В парижской пекарне появился хлеб с олимпийской символикой

В парижской пекарне появился хлеб с олимпийской символикой

В одной из пекарен Парижа появился хлеб с олимпийской символикой. Но владелец говорит, что это не..

Дата загрузки: 2024-07-26

В парижской пекарне появился хлеб с олимпийской символикой
В одной из пекарен Парижа появился хлеб с олимпийской символикой. Но владелец говорит, что это не связано с пиаром его заведения.

[Кристоф Вассё, владелец пекарни Du Pain et des Idees]:
«Люди покупают хлеб не потому, что на нём написано «Олимпиада-2024». Это просто добавляет веселья, привносит немного радости, как и должно быть».

Надпись не единственное, что придаёт хлебу особенность. Он весит семь килограммов. Выпекают его примерно час. Но тесто готовится два дня. Владелец пекарни объясняет, что после этого клейковина, содержащаяся в пшенице, легко усваивается. То есть продукт похож на безглютеновый. Готовый хлеб разрезают на кусочки и продают на развес.

В пекарне также делают сладкие булочки и слойки, но пирожных здесь нет. Такое заведение во Франции называется «буланжери».

[Кристоф Вассё, владелец пекарни Du Pain et des Idees]:

«Добро пожаловать в «обитель наслаждений», «обитель искушений». У нас простая, аутентичная французская выпечка. Здесь нет кондитерских изделий».

В числе фирменных изделий пекарни – слойка с абрикосами и улитка с заварным кремом со вкусом фисташки и кусочками шоколада. Пекарня примечательна и своим интерьером, созданным в конце XIX века.
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