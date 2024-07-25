В парижской пекарне появился хлеб с олимпийской символикой

В одной из пекарен Парижа появился хлеб с олимпийской символикой. Но владелец говорит, что это не..

[Кристоф Вассё, владелец пекарни Du Pain et des Idees]:

«Люди покупают хлеб не потому, что на нём написано «Олимпиада-2024». Это просто добавляет веселья, привносит немного радости, как и должно быть».

В одной из пекарен Парижа появился хлеб с олимпийской символикой. Но владелец говорит, что это не связано с пиаром его заведения.

Надпись не единственное, что придаёт хлебу особенность. Он весит семь килограммов. Выпекают его примерно час. Но тесто готовится два дня. Владелец пекарни объясняет, что после этого клейковина, содержащаяся в пшенице, легко усваивается. То есть продукт похож на безглютеновый. Готовый хлеб разрезают на кусочки и продают на развес.

В пекарне также делают сладкие булочки и слойки, но пирожных здесь нет. Такое заведение во Франции называется «буланжери».

[Кристоф Вассё, владелец пекарни Du Pain et des Idees]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В числе фирменных изделий пекарни – слойка с абрикосами и улитка с заварным кремом со вкусом фисташки и кусочками шоколада. Пекарня примечательна и своим интерьером, созданным в конце XIX века.

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