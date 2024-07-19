Детёныш редкого древесного кенгуру дебютирует в зоопарке в Нью-Йорке

Детёныш редкого кенгуру Матчи дебютирует в Бронксском зоопарке в Нью-Йорке. Он родился в конце декабря, но..

Детёныш редкого кенгуру Матчи дебютирует в Бронксском зоопарке в Нью-Йорке. Он родился в конце декабря, но только недавно стал показываться из сумки мамы. Эта самка приносит уже второго детёныша. Первый родился три года назад.

Кенгуру Матчи принадлежат роду древесных кенгуру. Этот вид – эндемик Новой Гвинеи. Обитает только на полуострове Хуон. Встречается в тропических горных и высокогорных лесах.

Кенгуру Матчи внесены в Красную книгу. По оценкам исследователей, в дикой природе осталось менее 2500 этих животных. Им угрожают чрезмерная охота и потеря мест обитания.

Бронксский зоопарк участвует в программе разведения, которую проводит Ассоциация зоопарков и аквариумов. Это позволяет поддерживать генетическое разнообразие и демографическую стабильность популяций животных в зоопарках.

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Детёныш кенгуру пробудет в сумке мамы ещё два месяца прежде, чем покинет её окончательно.

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