Детёныш редкого древесного кенгуру дебютирует в зоопарке в Нью-Йорке

Детёныш редкого кенгуру Матчи дебютирует в Бронксском зоопарке в Нью-Йорке. Он родился в конце декабря, но..
Дата загрузки: 2024-07-19
Кенгуру Матчи принадлежат роду древесных кенгуру. Этот вид – эндемик Новой Гвинеи. Обитает только на полуострове Хуон. Встречается в тропических горных и высокогорных лесах.
Кенгуру Матчи внесены в Красную книгу. По оценкам исследователей, в дикой природе осталось менее 2500 этих животных. Им угрожают чрезмерная охота и потеря мест обитания.
Бронксский зоопарк участвует в программе разведения, которую проводит Ассоциация зоопарков и аквариумов. Это позволяет поддерживать генетическое разнообразие и демографическую стабильность популяций животных в зоопарках.
Детёныш кенгуру пробудет в сумке мамы ещё два месяца прежде, чем покинет её окончательно.
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