После многих лет подготовки Париж начал отсчёт часов до открытия Олимпиады. Церемония пройдёт на Сене. Дождливым..

День открытия Олимпиады: полиция, дождь и возможные кибератаки

После многих лет подготовки Париж начал отсчёт часов до открытия Олимпиады. Церемония пройдёт на Сене.

Дождливым утром 26 июля полиция уже рассредоточилась в районах, прилегающих к реке.

Франция развернула самую масштабную операцию по обеспечению безопасности на время Игр. Чиновники говорят, что прямой угрозы для мероприятий нет, но им уже удалось предотвратить две предполагаемые атаки.

При этом премьер-министр Франции Габриэль Атталь сказал, что кибератаки на Олимпиаду в Париже неизбежны, и Франция сделает всё возможное, чтобы ограничить их вероятное влияние.

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[Габриэль Атталь, премьер-министр Франции]:«Мы знаем, что киберугрозы реальны… Нулевого риска не существует, мы ожидаем кибератак. Но задача состоит в том, чтобы подготовиться как можно лучше, чтобы ограничить их масштаб».

Технологические риски вышли на передний план после недавнего сбоя Windows 10. Из-за него телеканалы прекратили эфиры, была нарушена работа банков и больниц. Это также повлияло на некоторые операции организаторов Парижских игр.

Ожидается, что церемонию открытия, в ходе которой спортсмены проплывут 5,5 километров по Сене, посмотрят до трёх миллиардов человек.

Между тем, накануне открытия Олимпиады, звёзды спорта, музыки, кино и моды собрались в фонде Louis Vuitton на благотворительном гала-вечере накануне церемонии открытия Олимпиады.

Среди них американские спортсмены – баскетболист Леброн Джеймс и теннисистка Серена Уильямс.

Также в числе гостей были Зендая, Мик Джаггер и Шарлиз Терон.

Мероприятие организовал бренд Vogue в партнёрстве с компанией по производству предметов роскоши LVMH, которая стала главным спонсором игр.

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