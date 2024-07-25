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В Перу вернулись 33 археологических экспоната, ранее вывезенных нелегально

В Перу вернулись 33 археологических экспоната, ранее вывезенных нелегально

В столице Перу на обозрение публики выставили 33 археологических экспоната, которые недавно вернулись в страну. Ранее..

Дата загрузки: 2024-07-26

В Перу вернулись 33 археологических экспоната, ранее вывезенных нелегально
В столице Перу на обозрение публики выставили 33 археологических экспоната, которые недавно вернулись в страну. Ранее их вывезли нелегальным путём. Потом они хранились в частных коллекциях.

Артефакты включают в себя керамику, церемониальные и другие предметы.

[София дель Кастильо, археолог]:
«Керамика культуры наска украшена иконографическими рисунками. Из предметов культуры чанкай выделяются церемониальные ножи. Они родом с северного побережья. Также есть деревянная палочка с центрального побережья. Её, возможно, использовали для измерения, потому что в ней есть отверстия».

Эпохе цивилизации Чанкай, существовавшей примерно с 1200 по 1470 год, принадлежат 11 выставленных экспонатов. Их привезли из Австралии. Семь переданы добровольно, остальные изъяли.

Ещё 11 артефактов созданы во времена культуры наска. Она существовала со II века до нашей эры по VI век нашей эры.
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