В Перу вернулись 33 археологических экспоната, ранее вывезенных нелегально

В столице Перу на обозрение публики выставили 33 археологических экспоната, которые недавно вернулись в страну. Ранее..

В столице Перу на обозрение публики выставили 33 археологических экспоната, которые недавно вернулись в страну. Ранее их вывезли нелегальным путём. Потом они хранились в частных коллекциях.

Артефакты включают в себя керамику, церемониальные и другие предметы.

[София дель Кастильо, археолог]:

«Керамика культуры наска украшена иконографическими рисунками. Из предметов культуры чанкай выделяются церемониальные ножи. Они родом с северного побережья. Также есть деревянная палочка с центрального побережья. Её, возможно, использовали для измерения, потому что в ней есть отверстия».

Эпохе цивилизации Чанкай, существовавшей примерно с 1200 по 1470 год, принадлежат 11 выставленных экспонатов. Их привезли из Австралии. Семь переданы добровольно, остальные изъяли.

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Ещё 11 артефактов созданы во времена культуры наска. Она существовала со II века до нашей эры по VI век нашей эры.

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