Николас Мадуро намерен в третий раз победить на выборах президента в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен добиться переизбрания на третий срок. Выборы пройдут 28 июля. Его главный соперник – Эдмундо Гонсалес – кандидат от оппозиционного альянса «Единая платформа».

Гонсалес выдвинул свою кандидатуру после того, как ведущему лидеру от оппозиции Марии Мачадо запретили участвовать в выборах, а также занимать государственные должности до 2038 года. Это побудило США возобновить нефтяные санкции против Венесуэлы.

Мадуро стал исполняющим обязанности президента 8 марта 2013 года – через три дня после смерти Уго Чавеса. В тот же год протеже Чавеса стал главой страны.

При Мадуро социально-экономический кризис, который начался в 2010 году, стал набирать обороты. Сегодня в стране царит преступность, а инфляция продолжает расти, достигнув семизначной цифры.

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Кроме того, треть населения не может найти работу, в магазинах и аптеках пустые полки, а более трёх миллионов человек бежали за границу, надеясь на лучшую жизнь.

Экономику Венесуэлы сильно подорвало падение мировых цен на нефть в 2014 году. Мадуро, в поисках выхода, ввёл 30-процентный потолок на прибыль частных компаний. Также он установил так называемые справедливые цены на большинство товаров. В итоге возник дефицит. Люди не могут купить самого необходимого, включая лекарства.

Оппозиция винит Мадуро в неумелом экономическом управлении и подрыве демократии. А тот утверждает, что причина кризиса в саботаже, спекуляции и экономической войне США против Венесуэлы. Он также называет оппозиционеров «фашистами».

Оппозиция обвиняет Мадуро в установлении диктаторского режима и преследовании неугодных, а также в том, что он не допускает свободного участия в выборах и вводит запреты для популярных кандидатов.

Ну а Мадуро перед выборами пообещал людям, что добьётся экономического роста и страна больше не будет зависеть исключительно от продажи нефти. Впрочем, пока почти 60% доходов Венесуэле приносит торговля именно этим сырьём.

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