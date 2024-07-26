Премьер Израиля представил Конгрессу США освобождённых заложников и похвалил солдат ЦАХАЛ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил перед Конгрессом США и пообещал, что не остановится, пока не вернёт..

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил перед Конгрессом США и пообещал, что не остановится, пока не вернёт домой всех заложников, захваченных ХАМАС.

Нетаньяху представил Конгрессу нескольких израильских солдат, а также освобождённых заложников. В их числе Ноа Аргамани. Её спасли вместе с тремя другими пленниками.

На заседание Конгресса приехала израильтянка Айрис Хаим. Её сына случайно застрелили солдаты ЦАХАЛ, когда тот пытался бежать из плена.

Нетаньяху рассказал истории нескольких солдат. Один – эмигрант из Эфиопии, узнав о нападении ХАМАС, надел форму, взял оружие и бежал 12 километров до линии фронта, поскольку у него нет машины. Второй солдат потерял руку и не видит одним глазом. В бою закрыл собой сослуживцев, когда взорвалась граната. Ещё один военный потерял ногу, но продолжил сражаться.

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Нетаньяху назвал США и Израиль союзниками в противостоянии Ирану и его союзникам на Ближнем Востоке. Он также поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Израиля после нападения ХАМАС 7 октября.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:«Он приехал в Израиль поддержать нас в самый тяжёлый для нас час. Этот визит никогда не будет забыт».

Между тем десятки американских законодателей бойкотировали выступление Нетаньяху. А член Демократической партии и палестинка по национальности Рашида Тлаиб пришла с табличкой, на которой написала, что Нетаньяху – военный преступник.

А это Тель-Авив. Здесь родственники заложников ХАМАС вышли с протестом. Они требуют от Нетаньяху не затягивать с переговорами о прекращении огня в Газе. Считают, что тогда пленники сразу вернутся домой.

[протестующий]:«Мы очень разочарованы речью Нетаньяху (в Конгрессе США). Надеялись, он скажет, что готов заключить соглашение. Но мы видим, что он просто тянет время, но не произносит тех слов, которые должны быть сказаны».

В заложниках ХАМАС остаётся 120 пленников. Примерно треть из них власти Израиля уже объявили погибшими.

В ходе визита в США Нетаньяху встретится с Байденом, а также с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом.

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