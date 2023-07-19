Сёстры из Рима Матильда и Анжелика Аурели страдают альбинизмом. Это было проблемой и в обычное время...

Как сёстры-альбиносы из Италии защищают свою кожу от палящих солнечных лучей

Сёстры из Рима Матильда и Анжелика Аурели страдают альбинизмом. Это было проблемой и в обычное время.

Но теперь в Риме и Италии в целом установилась экстремальная жара, и перед подростками встали новые трудности. Они должны ещё больше защищать свою кожу, чувствительную к палящим солнечным лучам.

Говорят, что с 6 утра до 9 вечера из дома им выходить опасно. Если это делают, то предварительно наносят солнцезащитный крем, надевают головные уборы и тёмные очки. А ещё берут с собой зонтики со специальным покрытием.

17-летняя Матильда говорит, что иногда она рискует и выходит по вечерам. Но всегда очень переживает.

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[Матильда Аурели, жительница Рима]:

«Летом с каждым годом становится жарче. Это на самом деле очень страшно, потому что для нас, альбиносов, солнце представляет всё большую угрозу. И оно становится всё ярче».

Альбинизм – это генетическое заболевание, при котором отсутствует защитный пигмент меланин в волосах, коже и глазах. По данным ООН, им страдает каждый пятитысячный житель стран Африки к югу от Сахары и каждых двадцатитысячный житель Европы и Северной Америки.

Воздействие солнца может привести к ухудшению зрения, а также повышает риск развития рака кожи.

Сёстры регулярно ходят к дерматологу на обследование.

[Май Эль Хачем, заведующая дерматологическим отделением больницы]:

«Самая большая проблема – это не жара и пот, это ультрафиолетовые лучи, которые могут вызвать все проблемы, о которых мы упоминали ранее. К сожалению, альбиносы не могут наслаждаться летним и лыжным сезоном сполна, потому что им приходится ограничивать время пребывания на солнце».

В связи с новой тепловой волной итальянские власти объявили красный уровень опасности для 16 городов, включая Рим.

Метеорологи прогнозируют, что в ближайшие дни температура воздуха может превысить текущий рекорд для Европы в 48,8 градуса по Цельсию. Он был установлен на Сицилии в августе 2021 года.

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