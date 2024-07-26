В Техасе арестовали мексиканского наркобарона Исмаэля Самбаду по кличке Эль Майо и сына его бывшего партнёра..

Одного из самых влиятельных наркобаронов Мексики арестовали в США вместе с сыном Коротышки

В Техасе арестовали мексиканского наркобарона Исмаэля Самбаду по кличке Эль Майо и сына его бывшего партнёра Хоакина Эль Чапо Гусмана. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Самбаду и Хоакина Гусмана Лопеса обвиняют в совершении многочисленных преступлений. В том числе в управлении преступными операциями наркокартеля и создании в США сети по производству и торговле фентанилом.

Как сообщили источники в правительстве, Самбаду и Гусмана Лопеса задержали после их приземления на частном самолете.

Самбада – один из самых влиятельных наркоторговцев в истории Мексики. Он был соучредителем картеля «Синалоа» вместе с Эль Чапо – тем самым Коротышкой, которого экстрадировали в США в 2017 году и который сегодня отбывает пожизненное заключение в тюрьме строгого режима.

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При этом американская прокуратура выдвинула Самбаде обвиняя в сговоре с целью производства фентанила ещё в феврале.

Что касается Эль Чапо, то после экстрадиции его криминальную империю унаследовали четверо его сыновей, известных как Лос Чапитос или Маленькие Чапо. В итоге они вошли в список крупнейших экспортёров фентанила в США.

Этот синтетический наркотик сегодня называют основной причиной смерти американцев в возрасте от 18 до 45 лет.

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