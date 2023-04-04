В подземные бункеры албанского Кукеса будут водить туристов

Добро пожаловать в подземелье албанского города Кукес. Это целая сеть тоннелей, которая формирует настоящий город. Убежище построили коммунистические лидеры, опасаясь вторжения из Югославии. Теперь же эти тоннели хотят превратить в туристическую достопримечательность.

Местные власти намерены их восстановить, чтобы показывать гостям, как людей планировали размещать здесь на срок до полугода.

[Хадзхи Ценай, военный в отставке]:

«Их нужно сохранить. Но на это нужны средства. Лично я хотел бы, чтобы они всегда были готовы к использованию. Кто знает».

Подземная система в Кукесе была самым большим оборонительным укреплением в Албании. Она уходит вглубь на 30 метров, это семь этажей. Все стены бетонные, и толщиной в полметра. Внутри могло поместиться до 30 тысяч гражданских.

[Букурош Онузи, руководитель музейного проекта]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В вентилированных залах разместили хлебопекарню, школу, больницу, роддом, прокуратуру, полицию и радиостанцию. Также там была типография и помещения, где можно было тренироваться в стрельбе.

При этом пока для туристов открыли только подземный центр командования на окраине города.

[Букурош Онузи, руководитель музейного проекта]:«Мы видим большой интерес, особенно со стороны иностранцев, которые не жили при коммунизме, а также со стороны молодежи, которая также ничего об этом не знает и не жила при коммунизме».

В 1949 году коммунистический диктатор Албании Энвер Ходжа разорвал связи с Югославией, в 61-м – с СССР, а в 78-м – с Китаем. Он поссорился со всеми лидерами, отказавшись соблюдать их условия.

После этого он начал строить тоннели по всей стране. В столице, Тиране, построили только два бункера. Они предназначались лишь для коммунистического руководства. А в целом же по всей Албании вырыли около 175 тысяч бункеров.

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