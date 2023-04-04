В подземные бункеры албанского Кукеса будут водить туристов

Добро пожаловать в подземелье албанского города Кукес. Это целая сеть тоннелей, которая формирует настоящий город. Убежище..
Дата загрузки: 2023-04-04
Местные власти намерены их восстановить, чтобы показывать гостям, как людей планировали размещать здесь на срок до полугода.
[Хадзхи Ценай, военный в отставке]:
«Их нужно сохранить. Но на это нужны средства. Лично я хотел бы, чтобы они всегда были готовы к использованию. Кто знает».
Подземная система в Кукесе была самым большим оборонительным укреплением в Албании. Она уходит вглубь на 30 метров, это семь этажей. Все стены бетонные, и толщиной в полметра. Внутри могло поместиться до 30 тысяч гражданских.
[Букурош Онузи, руководитель музейного проекта]:
«Подземный город начали строить в 70-х годах, а закончили в 91-92-м. Работали 22 года. Там 5-7 километров тоннельных ответвлений, охватывающих весь город».
В вентилированных залах разместили хлебопекарню, школу, больницу, роддом, прокуратуру, полицию и радиостанцию. Также там была типография и помещения, где можно было тренироваться в стрельбе.
При этом пока для туристов открыли только подземный центр командования на окраине города.[Букурош Онузи, руководитель музейного проекта]:
«Мы видим большой интерес, особенно со стороны иностранцев, которые не жили при коммунизме, а также со стороны молодежи, которая также ничего об этом не знает и не жила при коммунизме».
В 1949 году коммунистический диктатор Албании Энвер Ходжа разорвал связи с Югославией, в 61-м – с СССР, а в 78-м – с Китаем. Он поссорился со всеми лидерами, отказавшись соблюдать их условия.
После этого он начал строить тоннели по всей стране. В столице, Тиране, построили только два бункера. Они предназначались лишь для коммунистического руководства. А в целом же по всей Албании вырыли около 175 тысяч бункеров.
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