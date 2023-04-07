Редкие логгерхеды колонизируют Средиземное море

На западе Средиземного моря становится всё больше редких черепах – логгерхедов. Так, летом 2020 года на..

На западе Средиземного моря становится всё больше редких черепах – логгерхедов. Так, летом 2020 года на пляжах Франции, Италии, Испании и Туниса морские биологи нашли более 80 черепашьих гнёзд. При том, что в период с 90-го по 2012 годы их было не больше трёх за сезон.

Раньше логгерхеды в основном откладывали яйца на побережьях Флориды, Кабо-Верде, Омана, Мозамбика и Западной Австралии. Теперь, по мнению учёных, они начали колонизировать Средиземное море.

[Ана Лирия, глава организации ADS Biodiversidad]:

«Одной из главных причин этого может быть изменение климата. Становятся теплее районы, куда раньше черепахи никогда не приплывали, поскольку те были непригодны для гнездования».

Эксперты не исключают и другой причины.

[Ана Лирия, глава организации ADS Biodiversidad]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Нельзя забывать ещё об одном очень важном аспекте. Дело в том, что в разных местах гнездования в течение 20, 40, 50 или даже 70 лет действовала программа по защите черепах. В итоге популяции увеличивались. А если черепах становится больше, то они занимают больше территорий».

Специалисты также отмечают, что делать однозначные выводы рано. Логгерхеды живут от 80 до 100 лет, поэтому наблюдать за ними надо долго.

Между тем на Канарских островах работают центры реабилитации морских черепах. Рептилий часто находят у побережий больными или ранеными. Вылеченных питомцев выпускают в море, а некоторые навсегда остаются под присмотром людей.

[Ана Лирия, глава организации ADS Biodiversidad]:

«В этом случае черепаха не сможет вернуться в море, поскольку у неё нет конечностей с одной стороны. Она не сможет балансировать в воде, поэтому не сможет и плавать».

Логгерхеды вырастают в длину до 95 сантиметров и весят от 80 до 200 килограммов. Они встречаются в водах Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Для гнездования черепахи в основном возвращаются на пляжи, где родились.

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