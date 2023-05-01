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Экстремальная жара установилась на побережье Средиземного моря в Испании

Экстремальная жара установилась на побережье Средиземного моря в Испании

Новые рекорды бьёт жара в Испании. В регионе Коста-дель-Соль в Андалусии температура превысила 32 градуса Цельсия...

Дата загрузки: 2023-05-01

Экстремальная жара установилась на побережье Средиземного моря в Испании

Новые рекорды бьёт жара в Испании. В регионе Коста-дель-Соль в Андалусии температура превысила 32 градуса Цельсия. Местные жители и туристы воспользовались погодой и загорают на берегу Средиземного моря.

[туристка из Великобритании]:

«Я удивлена такой жарой. Мы не ожидали, что будет 30 градусов. Надеялись, что хотя бы 25. Так что я приятно удивлена».

[жительница Испании]:

«Погода изумительная. Можно сходить на пляж, и вода довольно хорошая. Можно радоваться. В Андалусии началось лето».

[житель Испании]:

«Погода отличная, замечательная. Иногда пасмурно, потом снова солнечно».

Метеорологическое агентство Испании сообщило, что на прошлой неделе в аэропорту Кордовы зарегистрировали 38,8 градуса Цельсия. Это абсолютный рекорд для апреля в материковой части страны. Предыдущий фиксировали в 2011 году в Эльче на востоке Испании. Тогда температура была на 0,2 градуса ниже.

А это водохранилище Санта-Понк в каталонской провинции Льейда. Оно заполнено только на треть. Подобная ситуация и в других регионах Испании.

Пиренейский полуостров страдает от продолжительной засухи. С октября по май осадков здесь выпало почти на четверть меньше, чем за тот же период год назад. Это вызывает опасения, что нынешнее лето тоже будет экстремально жарким. В результате могут начаться масштабные лесные пожары. В прошлом году в странах Евросоюза огнём выжгло 8000 квадратных километров земли.
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