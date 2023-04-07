Гигантский зловонный цветок привлекает сотни людей в ботанический сад в Нью-Йорке

Запах тухлых яиц и гниющей рыбы – вот такой аромат источает этот гигантский экзотический цветок. Он..

[Пилар Олдуэрн, жительница Нью-Йорка]:

«Раньше я не слышала об этом цветке. Удивительно, что такое создала природа. Это волшебство».

Запах тухлых яиц и гниющей рыбы – вот такой аромат источает этот гигантский экзотический цветок. Он называется аморфофаллус титанический. Цветёт крайне редко и не дольше двух дней. Поэтому посмотреть на чудо-растение спешат сотни людей. Этот экземпляр растёт в Нью-Йоркском ботаническом саду.

Аморфофаллус титанический также называют «трупным цветком». Он родом с индонезийского острова Суматра. Однако там его почти истребили. Сейчас зловонный цветок в основном выращивают в ботанических садах. В дикой природе он вырастает до трёх с половиной метров, в оранжерее – до двух или двух с половиной.

[Колин Додж, жительница Нью-Йорка]:

«Больше всего впечатляет размер. Я знаю, что здесь много орхидей и других растений. Но когда видишь что-то такое огромное, просто перехватывает дыхание. Это впечатляет».

Своеобразный аромат цветка привлекает необходимых ему опылителей, которые питаются падалью. Однако растение пахнет утром или вечером. Так что дневные гости ботанического сада не смогут оценить все особенности.

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[Колин Додж, жительница Нью-Йорка]:

«Сейчас запаха нет, но мне говорили, что он бывает. Так что, когда он зацветёт в следующий раз, нужно будет прийти и понюхать».

Надземная часть цветка представляет собой короткий и толстый стебель с крупным одиночным листом в основании. Выше растут листья помельче. Соцветие похоже на жёлтый початок, обёрнутый листовидным придатком. Подземная часть – это большой клубень весом до 50 килограммов.

Молодому растению требуется 7-10 лет, чтобы набраться сил для цветения. Потом оно несколько лет отдыхает и затем цветёт снова.

В Нью-Йоркском ботаническом саду зловонный цветок впервые зацвёл в 1937 году, затем в 39-м. А после отдыхал почти 80 лет.

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