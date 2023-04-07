Ракеты, выпущенные из сектора Газа, перехватывает израильская система ПВО «Железный купол». Так города Израиля обстреливали рано..

Момент: перехват ракет, которые летели из сектора Газа на Израиль

Ракеты, выпущенные из сектора Газа, перехватывает израильская система ПВО «Железный купол». Так города Израиля обстреливали рано утром в пятницу. Это была новая партия из 44 ракет. Часть была направлена в море. Часть могла приземлиться на суше. О разрушениях или человеческих жертвах информации пока не поступало.

В ту же ночь авиация Израиля нанесла удары по сектору Газа, а также по югу Ливана. Армия сообщает, что поразила цели террористической группировки «ХАМАС», включая тоннели и фабрики по производству оружия.

Это стало ответом на небывалый ракетный обстрел с ливанской территории – крупнейший с 2006 года. По Израилю выпустили более 30 ракет. 25 перехватил «Железный купол». При этом служба скорой помощи сообщила, что один мужчина получил лёгкие осколочные ранения.

Ответственность за обстрел не взяла ни одна группировка. Однако израильские военные считают, что это дело рук «ХАМАС».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что внутренние протесты в стране не помешают людям объединиться против угроз.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«Что касается агрессии против нас на других фронтах, то мы нанесём удар нашим врагам, и они заплатят за любой акт агрессии».

ООН осудила ракетный обстрел по Израилю со стороны Ливана. Она также призвала все стороны проявлять максимальную сдержанность.

[Стефан Дюжаррик, представитель ООН]:

«Мы призываем поддерживать связь с нашими миротворцами и избегать любых односторонних действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации».

Напряжённость в регионе накалилась после того, как десятки палестинцев вступили в стычки с израильской полицией у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. 5 апреля правоохранители провели рейд на Храмовой горе, поскольку поступили сообщения, что группа людей с фальшфейерами, палками и камнями заперлась в мечети.

В итоге задержали около 350 палестинцев. Они утверждают, что решили запереться в мечети, поскольку еврейские верующие якобы собирались принести в жертву козлёнка на Храмовой горе в еврейский праздник Песах. В этом году он совпал со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Короткая ссылка на эту страницу: