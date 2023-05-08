Хорватские дайверы отправляются на охоту, ныряя в прозрачные воды Адриатического моря. Но на морском дне их..

Дайверы поохотились на дне Адриатического моря, но не за сокровищами

Хорватские дайверы отправляются на охоту, ныряя в прозрачные воды Адриатического моря. Но на морском дне их ждут не сокровища, а выброшенные бутылки и другие отходы. Остров Млет стал естественной плотиной, преградившей путь мусору, плывущему от курортного города Дубровник.

Дайверы поднимают на поверхность автомобильные шины, деревянные и металлические отходы, а также стеклянные и пластиковые бутылки.

[Перо Тутман, сотрудник Института океанологии в Сплите]:

«Мусор в море – глобальная экологическая проблема номер один. От 60 до 90% морских отходов – это пластик. В мире используют очень много пластмассы, поэтому в море её тоже много».

В этот раз дайверы сортируют мусор. Об этом попросили учёные-океанологи.

[Матко Поятина, дайвер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это наше первое мероприятие, когда мы разделяем отходы, найденные под водой. Учёным важно знать, какой именно мусор и в каком количестве мы находим. Мы раздали дайверам пакеты разных цветов, чтобы они могли разделять отходы».

Учёные объясняют, что подробные сведения об отходах помогут им разработать стратегию защиты моря от загрязнения.

[Перо Тутман, сотрудник Института океанологии в Сплите]:

«Важно знать не только количество мусора, но и его состав. На основе полученных данных мы сможем понять, откуда эти отходы».

За два дня дайверы собрали одну тонну 100 килограммов мусора. Они говорят, что кроме них никто не очищает морское дно возле острова. Дайверы делают это добровольно.

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