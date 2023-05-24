Пчёлы отпугивают слонов от полей кенийских фермеров

Стадо слонов пасётся на лугу в Национальном парке Цаво в Кении. Чтобы выжить, этим млекопитающим нужно..

Стадо слонов пасётся на лугу в Национальном парке Цаво в Кении.

Чтобы выжить, этим млекопитающим нужно много еды. А это может привести к конфликту между человеком и животными.

Слоны совершают набеги на поля фермеров и съедают урожай.

[Джонс Мвакима, фермер]:

«Однажды я посадил 3000 кустов маниоки. И когда они выросли, слоны выкопали их за три дня и всё съели».

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Но теперь на помощь людям пришли не совсем привычные охранники. Для защиты полей от слонов начали использовать пчёл.

Джонс Мвакима из деревни Кадзире говорит, что эти животные не любят таких насекомых, поэтому обходят поля стороной.

[Джонс Мвакима, фермер]:

«Когда слон совершает набег на ферму, за полчаса он уничтожает столько, сколько за восемь часов на лугу. И проблема в том, что 40% они съедают, а 60 – просто вытаптывают. Обычно мы любим пчел, потому что они помогают нам защищать ферму».

В прошлом фермеры возводили электрические ограждения или рыли траншеи. Однако это дорого, не все могли себе такое позволить. Теперь же британская благотворительная организация «Спасти слонов» решила снабжать фермеров ульями.

Это ещё и дополнительный доход, ведь из них можно добывать мёд.

[Виктор Ндомби, представитель организации Save The Elephants]:

«Раньше эти места были средой обитания диких животных. Но теперь туда приезжают люди, чтобы строить дома, заниматься сельским хозяйством. Они перекрывают пути передвижения слонов. Им не остаётся ничего другого, как приходить на фермы и воровать урожай».

Организация также выпустила путеводитель, как предотвратить набеги с помощью пчёл. В нём отмечается, что эти насекомые – важные опылители, но их среда также исчезает.

[Виктор Ндомби, представитель организации Save The Elephants]:

«Если нет цветов, нет растений, то пчёлы улетают. Тогда можно увидеть, что ульи пустеют. Это опасно для пчёл, потому что они также находятся перед угрозой исчезновения».

Напомним, ООН объявила 20 мая Международным днём пчёл.

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