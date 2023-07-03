Солнечные панели в огороде: как немецкий фермер увеличивает прибыль

Немецкий фермер Йозеф Виммер в этом году надеется получить двойной урожай. На своих полях в Баварии..
Дата загрузки: 2023-07-03
Немецкий фермер Йозеф Виммер в этом году надеется получить двойной урожай. На своих полях в Баварии он планирует собрать урожай хмеля, а ещё – немного электричества.
Фермер принимает участие в экспериментальном проекте в сотрудничестве с двумя научно-исследовательскими институтами.
[Йозеф Виммер, хмелевод]:
«Это был своего рода вызов. Но мне нужно думать о будущем бизнеса и быть готовым к изменению климата и отсутствию осадков. Для меня это второй источник дохода».
Над полем хмеля площадью примерно 1,3 гектара установили солнечные панели. На пике своей мощности они должны обеспечивать солнечной энергией до 250 домохозяйств.
[Бернхард Груббер, эксперт по солнечной энергетике]:
«Солнечное электричество, как известно, нерегулярно и вырабатывается только днём. Зимой солнца меньше. Но общее количество энергии, собранное здесь, примерно соответствует потреблению 250 домашних хозяйств. Мы рассчитываем, что панели прослужат более 20 лет».
У панелей есть ещё одно преимущество. Они обеспечивают необходимую тень и лучше защищают растения от экстремальных погодных условий.
[Йозеф Виммер, хмелевод]:
«Уже сейчас на других полях, где нет фотоэлектрических систем, некоторые листья снизу желтеют. Хмель испытывает стресс от засухи. Слишком мало воды. Но здесь хмель насыщенного зелёного цвета, у него красивый, здоровый вид».
Панели установлены на высоте чуть более шести метров. Они стоят на бетонных опорах. А между ними протянуты верёвки, по которым хмель вьётся. Это была сложная конструктивная задача.
[Бернхард Груббер, эксперт по солнечной энергетике]:
«Сложность этой системы в том, что вес хмеля изменяется. В июне он не такой пышный. Но по мере роста становится очень тяжёлым. Ещё есть давление ветра. В случае урагана силой шесть или семь баллов давление на модули сверху огромное. Зимой нужно учитывать нагрузку от снега».
Первый урожай хмеля после установки солнечных панелей планируют собрать в августе. При этом от солнечной энергии фермер получит примерно в два раза больше дохода, чем от продажи своей продукции.
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