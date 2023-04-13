Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая упала в Восточном море

Северная Корея в четверг запустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря. После этого в Японии на..

Северная Корея в четверг запустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря. После этого в Японии на северном острове Хоккайдо прозвучала сирена, которая сообщает о необходимости проследовать в укрытия.

По данным Министерства обороны Японии, запуск был произведён в 7:22 утра по местному времени. По крайней мере одна межконтинентальная ракета под большим углом полетела в восточном направлении и, преодолев около 1000 километров, упала в воду.

Позже японское правительство отменило распоряжение об эвакуации.

Сначала министр обороны объявил, что система экстренного оповещения ошибочно показала, что ракета упадёт рядом с островом. Однако премьер-министр страны заявил, что предупреждение было уместным. По его словам, северокорейская ракета исчезла с радаров Японии сразу после обнаружения. Дальнейший анализ показал, что возможности её приземления на территории Японии нет.

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[Хирокадзу Мацуно, главный секретарь Кабинета министров]:

«Предупреждение выпустили с точки зрения приоритета безопасности наших граждан. В результате подтвердили, что вероятность падения ракеты на территорию нашей страны исключена. При этом, учитывая роль системы предупреждения, думаю, что решение объявить тревогу было правильным».

Запуск состоялся через несколько дней после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал усилить ядерный арсенал «более практичными и наступательными» средствами.

В предыдущий раз Северная Корея проводила испытания 16 марта. Тогда она запустила баллистическую ракету «Хвасон-17».

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