Глухонемой тренер учит плавать детей с нарушениями слуха

Научиться хорошо и правильно плавать – трудная задача для многих. А для глухих детей она может..

Научиться хорошо и правильно плавать – трудная задача для многих. А для глухих детей она может оказаться и вовсе непосильной. Попав в воду без слухового аппарата, человек рискует потерять ориентацию.

Решить проблему помогает глухонемой инструктор Ольга Саламанка. Она проводит бесплатные тренировки в бассейне в боливийском Ла-Пасе. Сейчас у неё обучаются 15 детей с нарушениями слуха.

Тренер объясняет, как держаться на поверхности воды и правильно дышать, показывает, как должны двигаться руки и ноги.

[Хуан Карлос Флорес, отец глухого мальчика]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мой сын занимается некоторое время. Он уже заходит в воду. Плавание очень помогло ему, поскольку это полноценный вид спорта. Это также снимает стресс».

Ольга решила стать тренером по плаванию, чтобы помогать таким, как она. В 15 лет ей захотелось научиться плавать. Глухота стала препятствием. Никто не мог ей объяснить, что и как нужно делать.

Через 20 лет Ольга поступила в Школу тренеров по плаванию. Там ей смогли дать все необходимые знания. Теперь передаёт своё мастерство детям и подросткам.

Тренер говорит, что её бесплатные курсы по плаванию – большая редкость в Боливии.

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