Над городом Ричмонд в американском штате Индиана возвышается столб чёрного дыма. Горит местный завод по переработке..

В Индиане горит завод по переработке отходов

Над городом Ричмонд в американском штате Индиана возвышается столб чёрного дыма. Горит местный завод по переработке отходов.

Из-за пожара тысячи жителей этого района получили от властей предписание эвакуироваться. Местные СМИ сообщают, что этот дым может быть опасен для здоровья, поскольку содержит ядовитые вещества.

Городские санитарные службы говорят, что следят за качеством воды во всех местных водоёмах.

[Пэт Смокер, глава санитарной службы]:

«Санитарная служба Ричмонда ведёт мониторинг, и мы весь день и вчера наблюдали за ливневыми стоками. Мы активно собираем пробы, в том числе в городе и в притоках на случай, если что-то выпадет из дыма».

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Пожар начался ещё во вторник. В процессе тушения пострадал один пожарный.

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