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Как геотермальные источники обеспечивают кенийцев водой

Как геотермальные источники обеспечивают кенийцев водой

Вот такие конструкции стали спасением для кенийцев в округе Накуру. Тысячи людей здесь страдают от острой..

Дата загрузки: 2023-04-13

Как геотермальные источники обеспечивают кенийцев водой
Вот такие конструкции стали спасением для кенийцев в округе Накуру. Тысячи людей здесь страдают от острой нехватки воды. Ситуацию ухудшают постоянные засухи. Но плюсом стало то, что этот регион находится в Восточно-Африканской рифтовой долине.

Примерно 30 миллионов лет назад здесь началось движение тектонических плит. Появились горы, вулканы и разломы, а также геотермальные источники. Именно они и спасают ситуацию.

Местные жители ищут такие источники, роют ямы глубиной полтора метра и устанавливают систему, в которой собирается и конденсируется пар. В итоге получается чистая вода, пригодная для питья.

В деревне Эбурру Мбарук рядом с такой установкой даже открыли школу.

[Пол Ндуту, сотрудник школы]:
«Когда мы открыли начальную школу, у нас было много проблем с водой, поэтому для средней школы мы выбрали это место. Вода есть круглый год, и мы также собираем дождевую воду».

Из-за геологических особенностей глубокие колодцы здесь рыть нельзя. Рек нет из-за разломов в земле. А близлежащее озеро загрязнили фермеры.

[Дуглас Чеге, житель деревни Эбурру Мбарук]:
«Район очень загрязнён. Здесь много теплиц, и вода стекает в озеро. Поэтому мы не можем использовать воду из озера для бытовых нужд. Так что власти нашли другой способ получать воду».

Впрочем, воды не так много, как хотелось бы людям.

[Патрисия Ньягути, жительница деревни Эбуру Мбарук]:
«Мы зависим от этой воды. И хотя она чистая, но её недостаточно. Однако другого источника у нас нет, а дождя давно не было».

Между тем специалисты советуют искать больше геотермальных источников. Они также напоминают, что воду из них можно получать постоянно.
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