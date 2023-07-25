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Бассейн в тракторном прицепе: как спасаются от жары в Турции

Бассейн в тракторном прицепе: как спасаются от жары в Турции

Способ пережить невыносимую жару нашли хозяева одной фермы на юго-востоке Турции. Они превратили тракторный прицеп в..

Дата загрузки: 2023-07-26

Бассейн в тракторном прицепе: как спасаются от жары в Турции

Способ пережить невыносимую жару нашли хозяева одной фермы на юго-востоке Турции. Они превратили тракторный прицеп в бассейн. Для этого понадобились лишь плотная полиэтиленовая плёнка и чистая вода.

[Ведат Качмаз, житель Чинара]:
«Мы не можем пойти в бассейн, поэтому родилась такая идея. Иногда даже мы, взрослые, там купаемся».

Фермой рядом с городком Чинар владеет семья Качмаз. Родители растят семерых детей.

[Кахраман Качмаз, житель Чинара]:
«Рядом негде купаться. Нет бассейна, нет водоёмов. Мы превратили этот прицеп в бассейн. Вместе с братьями и племянницей мы стараемся охладиться и весело провести время».

Волна жары распространяется по всей Турции. Последнюю неделю на юго-востоке страны температура превышает 40 градусов Цельсия.
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