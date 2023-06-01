Дым от лесных пожаров в Канаде достиг нескольких штатов США

Дым от лесных пожаров в Канаде уже видят и в американском штате Массачусетс. Например, здесь, в..

Дым от лесных пожаров в Канаде уже видят и в американском штате Массачусетс. Например, здесь, в городе Стоутон на востоке штата, горизонт – в густом дыму.

Канада борется с пожарами уже несколько недель. Они полыхают сразу в нескольких частях страны. На этой неделе сильно страдает провинция Новая Шотландия. Здесь низкая влажность и сильные ветры. Они раздувают огонь.

Крупнейший пожар в Новой Шотландии получил название Танталлонский. Со вторника на среду его площадь увеличилась ещё на 50 гектаров. Сейчас огнём охвачено почти 850 гектаров территории.

Пострадал город Галифакс. Здесь пламя повредило около 200 домов и построек. 18 000 человек были вынуждены эвакуироваться. Сообщений о погибших не поступало.

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Как ожидается, дым от этого пожара приведёт к ухудшению качества воздуха в радиусе нескольких сотен километров, в том числе на Восточном побережье и Среднем Западе США.

Как сообщила американское национальное метеобюро, предупреждения о высокой концентрации вредных частиц в воздухе выпустили для Мичигана, Огайо, Пенсильвании, Нью-Джерси и Нью-Йорка.

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