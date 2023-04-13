Извержение Шивелуча: толстым слоем пепла накрыло посёлки на Камчатке

Древние Помпеи сейчас напоминает посёлок Ключи рядом с вулканом Шивелуч на Камчатке. Здесь всё покрыто толстым..

Древние Помпеи сейчас напоминает посёлок Ключи рядом с вулканом Шивелуч на Камчатке. Здесь всё покрыто толстым слоем пепла, который выпал во время извержения. Оно произошло в ночь на 12 апреля.

В начальной стадии вулкан выбросил облако газа и пепла на высоту 20 километров. Позже было ещё несколько выбросов, которые достигали десяти километров. Это спровоцировало самый сильный пеплопад за последние 60 лет. Пеплом покрыло территорию в 108 тысяч квадратных километров. Местами его высота достигает 20 сантиметров.

Власти объявили красный уровень авиационной опасности. Сейчас его понизили до оранжевого. Людям рекомендуют не выходить из дома без крайней необходимости, не открывать окна, а на улице надевать маску.

[Вера Майорова, жительница посёлка Ключи]:

«Дороги ужасные от слова «совсем», детей вести в сад вообще очень тяжело. Школы переведены на дистанционное обучение, потому что из-за такого массового выпадения пепла просто нереально ходить по улицам».

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Пока сейсмологи не могут точно сказать, когда извержение закончится.

[Данила Чебров, сотрудник Геофизической службы РАН]:

«Извержение очень сильное. Ясно, что оно сейчас будет идти на спад. Это наиболее вероятное поведение для Шивелуча – довольно короткая максимальная фаза, интенсивная, и дальше спад. Я думаю, несколько дней ещё можно такое ожидать».

Если Шивелуч продолжит извергаться, то могут произойти ещё несколько выбросов вулканического пепла на высоту до 10-12 километров. Но в любом случае пепел в атмосфере будет ещё долго и продолжит оседать вниз.

Ранее, 7 апреля, также извергался вулкан Безымянный. Сейсмологи считают, что оба события спровоцировало камчатское землетрясение, которое произошло 3 апреля в Авачинском заливе.

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