В Судане обстреляли конвой с дипломатами США

Автомобильный конвой с американскими дипломатами обстреляли в Судане. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая..

Автомобильный конвой с американскими дипломатами обстреляли в Судане. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции после окончания встречи министров иностранных дел «Большой семёрки» в Японии.

По словам Блинкена, все дипломаты в безопасности и не пострадали в инциденте. При этом он призвал стороны противостояния в Судане прекратить огонь.

[Энтони Блинкен, госсекретарь США]:

«В случае успешного применения прекращения огня на сутки, можно будет создать основу для более продолжительной приостановки боевых действий и вернуться к переговорам об их полном прекращении».

Блинкен сообщил, что провёл телефонные переговоры с двумя суданскими генералами, которые возглавляют стороны конфликта. Это Абдель Фаттах аль-Бурхан, руководящий вооружёнными силами, и Мохамед Хамдан Дагало, командующий Силами оперативной поддержки. Последний совершил попытку государственного переворота.

[Энтони Блинкен, госсекретарь США]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Сегодня утром я позвонил генералам аль-Бурхану и Дагало, убеждая их согласиться на 24-часовое прекращение огня. Это позволит суданцам безопасно воссоединиться со своими семьями и получить крайне необходимые предметы первой необходимости».

Ранее на посла Европейского союза в Судане напали в его резиденции. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он написал, что это – грубое нарушение Венской конвенции. Подробностей инцидента не уточнил.

В результате боёв между армией Судана и военизированными Силами оперативной поддержки в стране уже погибло около 200 гражданских. Более 18 000 получили ранения в результате авиаударов и боёв в Хартуме и беспорядков по всему Судану.

Борьба за власть уже сорвала переход к гражданскому правлению и вызвала опасения, что может начаться полномасштабная гражданская война.

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