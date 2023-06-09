Новые мировые рекорды установили два лота на аукционе драгоценных камней в Нью-Йорке. Первый – ослепительный бриллиант..

Самый крупный рубин и розовый бриллиант ушли с молотка по рекордным ценам

Новые мировые рекорды установили два лота на аукционе драгоценных камней в Нью-Йорке.

Первый – ослепительный бриллиант под названием «Вечный розовый». Дом Sotheby’s продал его за 34 миллиона 800 тысяч долларов.

Это мировой аукционный рекорд для пурпурно-розового бриллианта и новый рекорд цены за карат для цветного камня этого вида. «Вечный розовый» весит 10,57 карата. То есть один карат обошёлся покупателю в три миллиона 290 тысяч долларов.

Бриллиант создан из алмаза под названием «Вечный розовый цвет». Его нашли на руднике Дамшаа в Ботсване в 2019 году. Камень весил почти 24 карата. Из него сделали бриллиант огранки кушон.

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А это самый крупный в мире рубин ювелирного качества. Его также продали на торгах за рекордные 34 миллиона 800 тысяч долларов. «Эштрела де Фура» весит 55,22 карата. То есть цена за карат достигла 630 тысяч долларов.

Предыдущий рекорд принадлежал бирманскому рубину Sunrise весом 25,59 карата. В 2015 году его продали на аукционе Sotheby’s за 30 миллионов 300 тысяч долларов.

Рубин «Эштрела де Фура» нашли в июле прошлого года в Мозамбике. Изначально камень весил 101 карат. Находка сразу вызвал волнение среди специалистов в ювелирной индустрии.

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