В Гонконге сдулся знаменитый гигантский утёнок

Только половину радости получили жители Гонконга и туристы, когда пришли в бухту Виктория полюбоваться на двух..

Только половину радости получили жители Гонконга и туристы, когда пришли в бухту Виктория полюбоваться на двух гигантских резиновых утят. Оказалось, что один сдулся.

Автор инсталляции – нидерландский художник Флорентин Хофман. Две 18-метровые утки появились в гавани 9 июня.

[туристка из Таиланда]:

«Моя сестра – большая поклонница гигантского утёнка. Это видно по её футболке и сумке – всё напоминает о жёлтом утёнке. <…> Теперь ей очень грустно, потому что она видит только одну утку». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мы решили привести ребёнка посмотреть на жёлтую утку. Мы её видели десять лет назад. Тогда была одна утка, а сегодня мы хотели увидеть двух. Но вот сюрприз – утка только одна. Но мы не расстроились. Ребёнок счастлив, и этого достаточно».

Организаторы акции объяснили, что утёнка сдули намеренно. Резина сильно растягивалась из-за жары и могла лопнуть. Инсталляцию отремонтируют и снова надуют. Утята останутся в гавани Виктория до 24 июня.

Флорентин Хофман создал инсталляцию в виде гигантского утёнка в 2007 году. После этого она отправилась в путешествие по миру и уже побывала в Бразилии, Японии, Австралии, США, Бельгии, Китае и других странах. Это не один и тот же утёнок. Перед каждой инсталляцией создают нового.

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