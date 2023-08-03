Сто поваров литрами льют майонез, раскладывают листья салата, ломтики ветчины и сыра. В Мехико проходит гастрономическая..

Сэндвич длиной 75 метров приготовили на ярмарке в Мехико

Сто поваров литрами льют майонез, раскладывают листья салата, ломтики ветчины и сыра. В Мехико проходит гастрономическая ярмарка. И по традиции здесь готовят торту – мексиканский сэндвич. С каждым годом он получается всё длиннее.

В этот раз тоже побили рекорд. Торта получилась длиной 75 метров. В мексиканский сэндвич, в отличие от обычного, кладут множество ингредиентов. Причём у каждого повара свой проверенный временем рецепт.

Готовую торту может отведать любой гость ярмарки.

[жительница Мехико]:

«Вкус восхитительный. Надеемся, что это мероприятие будет проводиться и впредь».

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В ярмарке участвуют повара из разных стран. Их фирменные блюда тоже можно попробовать.

[Сара Санчес, повар]:

«Сюда приходят целыми семьями, чтобы насладиться вкусной едой и попробовать бутерброды из разных уголков страны и мира».

Гастрономическая ярмарка проходит в Мехико в 18-й раз. В прошлом году её участники приготовили сэндвич длиной 74 метра.

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