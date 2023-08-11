Пожары на гавайском острове Мауи: уже 53 погибших

На гавайском острове Мауи сражаются со смертоносным лесным пожаром. По данным властей, его удалось взять под контроль на 80%.

Тем временем число жертв возросло до 53. Быстро распространяющийся огонь буквально испепелил исторический курортный город Лахайна. Здесь повреждено либо разрушено более 270 зданий.

Остров Мауи входит в состав американского штата Гавайи. Во вторник вечером его охватили как минимум три крупных природных пожара. В результате западная часть острова оказалась отрезанной от мира.

[Стефон Йович, эвакуированный из Лахайны]:

«Я сегодня проезжал через Лахайну. Город сгорел дотла, его нет. Ночью в небе было огромное оранжевое зарево».

Жители и туристы в Лахайне были застигнуты врасплох. Некоторым, чтобы спастись от внезапно налетевшего огня, пришлось прыгать в океан.

Среди таких — Виксай с женой и пятью детьми. Приехали отдыхать на Мауи из Калифорнии. В Лахайну отправились на ужин на арендованной машине.

[Виксай Фонксайлинхам, турист из Калифорнии]:

«Мы пытались вернуться назад, но уже не могли. Мы оказались в ловушке. Пришлось действовать быстро. Мы бросили машину и все прыгнули в океан. Увидели плавающую доску и забрались на неё. Всё вокруг горело и взрывалось, было нечем дышать».

В итоге семья Виксая забралась на волнорез. Сейчас они в безопасности в аэропорту Кахалуи. Сюда круглосуточно свозят эвакуированных туристов и местных жителей.

Тысячи людей ждут рейсов, чтобы покинуть остров.

[Чарльз Макклэй, эвакуированный из Лахайны]:

«Они всё организовали наилучшим способом. Но когда ты в ловушке между пожарами, то переполняют чувства. Особенно когда ты не со своей семьёй. Разрушения такие, какие есть. Города больше нет, история стёрта. Я приезжал сюда кататься на сёрфе 27 лет».

Поисково-спасательные работы на острове продолжаются. Тысячи людей также разместились в эвакуационных центрах. У многих – ожоги и отравление дымом.

[Иисус Даниэль Очоа Солис, эвакуированный из Лахайны]:

«Местным жителям предстоят трудные времена. Тяжело видеть, сколько они потеряли. Старинного города больше нет. Прямо сейчас нужно просто держаться».

Причины пожара пока точно не назвали. Но, по словам специалистов, обстановку усугубили очень сухая погода, инвазивная растительность и топографические особенности местности.