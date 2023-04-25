Древнеримские галереи под Лиссабоном на несколько дней открыли для публики

Десятки людей спускаются через люк под землю прямо на оживлённой улице Лиссабона. Некоторые годами ждут такой..
Дата загрузки: 2023-04-28
Десятки людей спускаются через люк под землю прямо на оживлённой улице Лиссабона. Некоторые годами ждут такой возможности. Она появляется лишь весной и осенью, когда на несколько дней открывают подземный музей.
Под городом находится лабиринт галерей с арочным сводом. Им уже больше 2000 лет. Такие подвальные коридоры называют криптопортиками. Их построили, когда город был под властью Римской империи. В то время он назывался Олисипо.
Римляне возводили криптопортики для выравнивания местности и обеспечения устойчивости надземной постройки.
[Жуана Соза Монтейру, директор Лиссабонского музея]:
«Это сооружение гарантировало и спустя 2000 лет продолжает гарантировать, что здания над нашими головами устойчивы и безопасны для тех, кто там живёт и работает».
Со временем про подземные галереи забыли. Их вновь открыли в XVIII веке. Тогда город восстанавливали после разрушительного землетрясения, за которым последовали цунами и пожар.
Обычно криптопортики затоплены грунтовыми водами. Пожарные их откачивают перед посещением людей.
[Лидия Фернандиш, археолог]:
«Это призыв обратить внимание на богатство наследия и археологии Лиссабона. Лиссабон – один из старейших европейских городов».
Обычно входные билеты раскупают за 15 минут.
[турист]:
«Это замечательная экскурсия. Она открывает историю Лиссабона и Олисипо. Такое нельзя пропустить. Я ждал этого два года».
Римляне правили Лиссабоном несколько веков. После падения империи на город совершали набеги варвары, а потом его захватили мусульмане. В XII веке конец их владычеству положил король Португалии Афонсу I Великий.
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