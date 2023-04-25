Десятки людей спускаются через люк под землю прямо на оживлённой улице Лиссабона. Некоторые годами ждут такой..

Древнеримские галереи под Лиссабоном на несколько дней открыли для публики

Десятки людей спускаются через люк под землю прямо на оживлённой улице Лиссабона. Некоторые годами ждут такой возможности. Она появляется лишь весной и осенью, когда на несколько дней открывают подземный музей.

Под городом находится лабиринт галерей с арочным сводом. Им уже больше 2000 лет. Такие подвальные коридоры называют криптопортиками. Их построили, когда город был под властью Римской империи. В то время он назывался Олисипо.

Римляне возводили криптопортики для выравнивания местности и обеспечения устойчивости надземной постройки.

[Жуана Соза Монтейру, директор Лиссабонского музея]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Со временем про подземные галереи забыли. Их вновь открыли в XVIII веке. Тогда город восстанавливали после разрушительного землетрясения, за которым последовали цунами и пожар.

Обычно криптопортики затоплены грунтовыми водами. Пожарные их откачивают перед посещением людей.

[Лидия Фернандиш, археолог]:

«Это призыв обратить внимание на богатство наследия и археологии Лиссабона. Лиссабон – один из старейших европейских городов».

Обычно входные билеты раскупают за 15 минут.

[турист]:

«Это замечательная экскурсия. Она открывает историю Лиссабона и Олисипо. Такое нельзя пропустить. Я ждал этого два года».

Римляне правили Лиссабоном несколько веков. После падения империи на город совершали набеги варвары, а потом его захватили мусульмане. В XII веке конец их владычеству положил король Португалии Афонсу I Великий.

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