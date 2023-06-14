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Резьбой по дереву занимались в Англии ещё до Стоунхенджа и римского завоевания

Резьбой по дереву занимались в Англии ещё до Стоунхенджа и римского завоевания

Этот кусок почерневшего дуба – старейшее резное деревянное изделие, когда-либо найденное в Великобритании. Ему примерно 6000..

Дата загрузки: 2023-06-15

Резьбой по дереву занимались в Англии ещё до Стоунхенджа и римского завоевания

Этот кусок почерневшего дуба – старейшее резное деревянное изделие, когда-либо найденное в Великобритании. Ему примерно 6000 лет. На дереве видны насечки. Учёные считают, что они сделаны рукой человека.

Открытие говорит о том, что резьба по дереву существовала на территории Великобритании за 2000 лет до строительства Стоунхенджа и за 4500 лет до римского завоевания.

[Джилл Кэмпбелл, историк]:
«Это открывает окно в прошлое и позволяет нам иначе взглянуть на людей эпохи мезолита».

Кусок дуба обнаружил житель деревни Боксфорд в графстве Беркшир. Древнее произведение искусства сохранилось благодаря тому, что лежало в торфе. Нашли его, когда делали пристройку к дому.

По мнению экспертов, насечки на древесине похожи на те, что сделаны на Шигирском идоле, которому более 12 тысяч лет. Его нашли на Урале в конце XIX века.
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