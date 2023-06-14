Этот кусок почерневшего дуба – старейшее резное деревянное изделие, когда-либо найденное в Великобритании. Ему примерно 6000..

Резьбой по дереву занимались в Англии ещё до Стоунхенджа и римского завоевания

Этот кусок почерневшего дуба – старейшее резное деревянное изделие, когда-либо найденное в Великобритании. Ему примерно 6000 лет. На дереве видны насечки. Учёные считают, что они сделаны рукой человека.

Открытие говорит о том, что резьба по дереву существовала на территории Великобритании за 2000 лет до строительства Стоунхенджа и за 4500 лет до римского завоевания.

[Джилл Кэмпбелл, историк]:

«Это открывает окно в прошлое и позволяет нам иначе взглянуть на людей эпохи мезолита».

Кусок дуба обнаружил житель деревни Боксфорд в графстве Беркшир. Древнее произведение искусства сохранилось благодаря тому, что лежало в торфе. Нашли его, когда делали пристройку к дому.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

По мнению экспертов, насечки на древесине похожи на те, что сделаны на Шигирском идоле, которому более 12 тысяч лет. Его нашли на Урале в конце XIX века.

Короткая ссылка на эту страницу: