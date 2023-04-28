Новое грандиозное крыло Музея естественной истории открывается в Нью-Йорке

Американский музей естественной истории в Нью-Йорке открывает новое крыло. Это грандиозное архитектурное сооружение, которое соединит разные..
Дата загрузки: 2023-04-29
Здесь разместили более четырёх миллионов экспонатов: от зубов мегалодона до кирпичей майя и паучьего шёлка.
[Шон Декатур, директор Музея естественной истории]:
«Теперь город сможет гордиться новой важной архитектурной достопримечательностью. Кроме того, школьники и другие посетители смогут здесь познакомиться с чудесами науки».
Крошечные муравьи маршируют по стеклянному мосту над головами людей, а гигантские киты проплывают вдоль стен. Естественные изгибы здания, вдохновлённые каньонами и пещерами, призваны подчеркнуть, как всё в мире природы переплетено.
В центре музея – новая выставка насекомых, в частности сад с живыми бабочками. Здесь для них обеспечили самые благоприятные условия с определёнными температурой и влажностью, так же, как в тропиках.
А ещё в музее живёт около полумиллиона муравьёв-листорезов. Здесь у них целая колония.
[Шерил Хаяси, сотрудница музея]:
«Наши исследования и то, что мы здесь демонстрируем, должны заставить людей задуматься о кризисе биоразнообразия и изменении климата. Например, в Инсектариуме мы не только показываем, какую роль насекомые играют в окружающей среде. Мы рассказываем, что во всём мире происходит довольно значительное сокращение численности насекомых. Почему так? Какова роль потери среды обитания?»
В музее можно увидеть интерактивное шоу под названием «Невидимые миры». Посетители отправляются в путешествие по нашим ДНК и нейронным связям в мозгу, а также парят над горизонтом Нью-Йорка и бродят по тропическому лесу.
Центр науки, образования и инноваций Ричарда Гилдера строили почти десять лет. На него потратили 465 миллионов долларов.
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