Кафе в стиле барби открылось в Нью-Йорке

Кафе «Малибу Барби» открылось в Нью-Йорке, а точнее – в историческом порту Саут-Стрит-Сипорт. Здесь можно и..

Кафе «Малибу Барби» открылось в Нью-Йорке, а точнее – в историческом порту Саут-Стрит-Сипорт. Здесь можно и сделать фото на фоне аксессуаров Барби в увеличенном масштабе, и в песке поиграть, и попробовать блюда из меню известного шеф-повара Беки Браун.

А главное, здесь почти всё яркое и в розовом цвете.

[Брук Ларит, посетительница]:

«Мы просто наслаждаемся. Это моя мама и моя свекровь, а это моя прекрасная дочь. Мы хорошо проводим время. Мы любим Барби. Скажи “привет”». [Мара Ларит, посетительница]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Первую Барби мне купили в 1963 году. С тех пор я была одержима этой куклой. Когда я увидела, что открывается временное кафе Барби в Малибу, я была в восторге и не могла дождаться, когда приведу сюда внучку». [Ареша Портер, посетительница]:

«Сегодня мой день рождения. Мы пришли отметить сюда. Моя дочь любит Барби, поэтому я решила привести её в это кафе». [Ариэль Джоунс, посетительница]:

«Песок. Песок – это хорошо. Я хочу поиграть… нет, я хочу сидеть здесь до конца жизни и получить все Барби. Хочу ходить тут, куда захочу».

Авторы проекта говорят, что от посетителей нет отбоя.

[Майкл Корриган, представитель Bucket Listers]:

«Мы хотели воплотить мир Барби в жизнь через все ваши пять чувств: осязание, обоняние, вкус. Мы наслаждаемся летом, семейной и весёлой атмосферой. И взрослые тоже».

В меню есть много интересных и традиционных позиций. Среди них гамбургеры, буррито и овощной салат.

[Оливия Фултон, посетительница]:

«Я захотела сюда прийти, потому что очень люблю Барби, и мой любимый цвет – розовый». [Саманта Крейг, посетительница]:

«Это круто. Очень подходит к пляжной атмосфере Калифорнии. Идеальное летнее время, особенно на фоне выхода фильма о Барби. Захватывающе. Концепция просто удивительная».

Кафе будет открыто семь дней в неделю до 15 сентября. Ожидается, что каждую неделю его будет посещать до 8000 тысяч человек.

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