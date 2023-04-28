Как детей из трущоб обучают программированию

В трущобах столицы Кении у людей мало возможностей получить хорошее образование и работу. Впрочем, одна местная..

В трущобах столицы Кении у людей мало возможностей получить хорошее образование и работу. Впрочем, одна местная жительница даёт надежду на более светлое будущее. 29-летняя Ренис Овино организовала курсы программирования Code With Kids, где обучает разным компьютерным программам, а также робототехнике.

Её класс оснащён современным оборудованием, в том числе ноутбуками и роботами. Для многих детей это невиданно, ведь в трущобах часто нет даже водопровода и электричества.

[Ренис Овино, основательница курсов]:

«Большинство программ для детей в Найроби стоят от 5000 кенийский шиллингов, около 50 долларов. Родители в трущобах «Кибера» вообще не могут себе такого позволить. Наша программа Code With Kids предлагает урок по 50 шиллингов. Родители могут это оплатить, а дети могут учиться. Это шаг к лучшему будущему».

Проект частично финансируют благотворительные организации. Когда ребёнок присоединяется к программе, его сначала учат основам работы с компьютером. Затем он переходит к таким навыкам, как веб-разработка, а также дизайн мобильных приложений и игр.

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За время существования курсов ученики уже смогли разработать полнофункциональные веб-сайты и приложения.

Ренис основала программу в 2015 году. На первые занятия приходило десять детей. На сегодня, благодаря сотрудничеству со школами, курс охватил более 2000 учеников.

Овино особенно гордится тем, что на уроки программирования приходят девочки.

[Ренис Овино, основательница курсов]:

«Мы видим, что всё больше девочек приходят учиться. Когда мы начинали, это было проблемой, и было очень трудно убедить девочек прийти и начать программировать роботов. Для меня это просто успех».

В Кибере большинство детей во внеурочное время занимаются танцами и футболом.

Овино надеется, что курсы робототехники сделают подрастающее поколение более подготовленным и способным адаптироваться к рынку труда в Африке, где программирование становится всё более востребованным.

[Хемеди Мбиу, посетитель курсов]:

«Мне нравится играть в футбол, но когда я начал заниматься кодированием, это оказалось очень интересно. Я решил, что нужно оставить футбол и заняться кодированием, потому что оно помогает мне программировать М-ботов, и это весело».

Между тем, Овино хочет не только обучать детей, но и искать им работу. Она планирует вести переговоры с компаниями, чтобы те брали её выпускников на стажировку.

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