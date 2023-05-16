Их не было здесь больше полувека. Редкие утконосы возвращаются в Королевский национальный парк в австралийском штате..

Утконосы впервые за 50 лет вернулись в старейший нацпарк Австралии

Их не было здесь больше полувека. Редкие утконосы возвращаются в Королевский национальный парк в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Исследователи выпускают на волю четырёх самок. Их отловили в реках на юго-востоке региона.

[Танил Хоук, исследовательница]:

«Мы переселяем сюда утконосов, потому что для Австралии это флагманский вид, это как водоплавающая коала».

Утконосы – один из символов Австралии. Эти млекопитающие интересны тем, что у них есть клюв. Он позволяет им, как птицам, находить пищу в иле. Утконосы – яйцекладущие млекопитающие. Кроме них в этот отряд входят только ехидны.

Утконосам в поисках добычи помогает развитая электрорецепция. Кроме того, у самцов на задних лапах есть шпоры, через которые выделяется яд. Он способен убить некрупное животное вроде собаки динго.

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Популяции утконосов сокращаются из-за потери среды обитания и погодных катаклизмов. Исследователи считают, что Королевский национальный парк станет идеальной средой для жизни этих водоплавающих.

Прежде чем выпустить утконосов в новом месте, учёные их обследовали. Для переселения нужны только здоровые зверьки, которые смогут дать такое же здоровое потомство.

За переселёнными утконосами будут наблюдать два года. Учёные хотят проследить, как они освоятся на новой территории. Кроме того, животным можно будет помочь в случае засухи, пожара или наводнения.

Вскоре в парк выпустят ещё шесть водоплавающих млекопитающих – четырёх самцов и двух самок.

По мнению исследователей, проект привлечёт больше внимания к утконосам. Это будет способствовать лучшей заботе о редком виде.

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