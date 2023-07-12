Жители Барселоны спасаются от жары в «климатических убежищах»

91-летняя испанка Мерсе прервала прогулку, чтобы зайти в библиотеку. Но дело не в книгах. [Мерсе Пухоль,..
Дата загрузки: 2023-07-12
91-летняя испанка Мерсе прервала прогулку, чтобы зайти в библиотеку. Но дело не в книгах.
[Мерсе Пухоль, жительница Барселоны]:
«Я лучше побуду здесь, чем на улице. Там слишком жарко».
Температура в Барселоне – выше 30 градусов. Местные власти открыли для людей так называемые климатические убежища, где можно укрыться от жары. Свои двери распахнули более 200 библиотек, школ и других общественных зданий, оснащённых кондиционерами.
[Орландо Минда, социальный работник]:
«Это хорошее место. Мы гуляли и пришли сюда с ощущением, что тело горит. Открыв дверь, сразу чувствуешь разницу в температуре».
В такие убежища приходят те, у кого дома нет кондиционера, либо те, кто хочет сделать передышку во время прогулки. В прошлом году бесплатной услугой воспользовались 120 тысяч человек.
Сейчас Испания переживает вторую волну жары за сезон. На юге страны температура достигает 44 градусов Цельсия.
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