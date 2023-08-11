Проект «городов-губок» в Китае разработали, чтобы снизить масштабы затоплений крупных городов. Но после разрушительных наводнений в..

Китайские «города-губки» не сработали во время сильных ливней

Проект «городов-губок» в Китае разработали, чтобы снизить масштабы затоплений крупных городов. Но после разрушительных наводнений в последние недели их эффективность вызвала вопросы.

Экстремальная погода привела к человеческим жертвам, разрушению домов и повреждению инфраструктуры. Почему же «города-губки» не помогли?

Этот проект власти Китая запустили в 2015 году, поскольку исследования показали, что 641 из 654 крупных и средних городов страны уязвимы перед наводнениями. Из-за стремительной урбанизации обширные участки земли были покрыты бетоном, часто у крупных рек. В итоге воде негде было скапливаться.

Задачей было лучше распределять воду, обеспечить дренаж и найти места хранения избыточной влаги. В «городах-губках» планировали класть водопроницаемый асфальт, проводить каналы, создавать специальные пруды, а также восстанавливать водно-болотные угодья.

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Впрочем, реализация проекта оказалась слишком дорогостоящей и сложной.

К прошлому году только 64 из 654 городов Китая приняли законы для реализации плана. При этом власти уделяли этой инициативе «минимальное внимание».

Впрочем, даже если бы все меры реализовали, «города-губки» вряд ли бы предотвратили катастрофы этого года.

Эксперты считают, что инфраструктура такого города может выдержать только 20 сантиметров дождя в день. А в июле 2021 года в Чжэньчжоу столько осадков выпало всего за час. При этом администрация города за пять лет до этого выделила на проект «города-губки» восемь миллиардов долларов.

Климатологи говорят, что власти КНР вряд ли смогут опередить скорость изменения климата. В этом году сильные дожди обрушились на города на обычно засушливом севере, где проект «городов-губок» почти не внедряли.

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